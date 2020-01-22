Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile görüştü - Son Dakika

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Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.
Fuat Oktay, Rodriguez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişte karşıladı. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da görüşmede hazır bulundu.
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