Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile görüştü - Son Dakika

Fuat Oktay, Rodriguez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'ne girişte karşıladı. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir

Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir