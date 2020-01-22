Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile görüştü - Son Dakika

Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.

Fuat Oktay, Rodriguez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişte karşıladı. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da görüşmede hazır bulundu.

Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile görüştü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:35 Kaynak: AA
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