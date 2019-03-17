Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay, Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu Heyetiyle Görüştü

Fuat Oktay, Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu Heyetiyle Görüştü

26 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Görüşmeden detaylar CHRİSTCHURCH - Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk ve beraberindeki heyet ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
Görüşmeden detaylar
CHRİSTCHURCH - Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk ve beraberindeki heyet ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:48 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda, fuat oktay, Güncel
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