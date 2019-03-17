Fuat Oktay, Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu Heyetiyle Görüştü
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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Görüşmeden detaylar CHRİSTCHURCH - Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk ve beraberindeki heyet ile görüştü.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
Görüşmeden detaylar
CHRİSTCHURCH - Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk ve beraberindeki heyet ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:48 Kaynak: AA
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