Fuat Oktay, Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu Heyetiyle Görüştü

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Görüşmeden detaylar CHRİSTCHURCH - Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk ve beraberindeki heyet ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Görüşmeden detaylar

CHRİSTCHURCH - Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk ve beraberindeki heyet ile görüştü.

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