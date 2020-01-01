Fuat Oktay: Yerli otomobile yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fuat Oktay: Yerli otomobile yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz - Son Dakika Dünya

Fuat Oktay: Yerli otomobile yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 yerli otomobilin olmadığını belirterek, yerli otomobille ilgili olarak "Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 yerli otomobilin olmadığını belirterek, yerli otomobille ilgili olarak "Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz." dediView on euronews

Fuat Oktay: Yerli otomobile yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:42 
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