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Fuat Oktay: Yerli otomobile yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 yerli otomobilin olmadığını belirterek, yerli otomobille ilgili olarak "Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 yerli otomobilin olmadığını belirterek, yerli otomobille ilgili olarak "Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz." dediView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:42
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