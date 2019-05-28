Fuat Oktay: "Yerlileştirme ve millileştirme hamlesine dönük "İVME" paketi ciddi katkı sağlayacak"
39 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin geleneksel iftarına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:24 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin geleneksel iftarına katıldı.
Borç parayla kurduğu tandırda günde 500 ekmek üretip tanesini 1 liradan satıyor
BİNGÖL BORÇ PARAYLA KURDUĞU TANDIRDA 500 EKMEK ÜRETİYOR
İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nu eleştirdi: Demin bir çocuğu tokatladı
Son Dakika! Pedofili ifadeler içeren kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı