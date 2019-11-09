Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay, Yozgat'ta il değerlendirme toplantısına katıldı (2)
Son Dakika Politika Fuat Oktay, Yozgat'ta il değerlendirme toplantısına katıldı (2)

Fuat Oktay, Yozgat'ta il değerlendirme toplantısına katıldı (2)

7 saat önce

'KİMSE TÜRKİYE'NİN SIRTINI YERE GETİREMEZ'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Fuat Oktay, Yozgat'ta il değerlendirme toplantısına katıldı (2), System.String[]

'KİMSE TÜRKİYE'NİN SIRTINI YERE GETİREMEZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Programda, Oktay'ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile çok sayıda partili de yer aldı. Oktay, davetlilere yaptığı konuşmada, ülke için birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olunduğu sürece dünyada kimsenin Türkiye'nin sırtını yere getiremeyeceğini belirterek, "Bunun adı ne olursa olsun, adı süpermiş, cüceymiş bizi ilgilendirmez. Biz sadece bilinen kurumsal altyapısıyla 2 bin 200 yıla kadar geriye giden bir devletiz. Bir devlet geleneği olan milletiz. 'Kim ne yaparsa yasın' dedik. 'Kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, terör örgütleriyle de gelsin. İçeriden bizi yıkmaya çalıştıkları taşeron terör örgütleriyle de gelsinler. Hiç kimse bize bir şey yapamaz' dedik. Yeter ki bir ve beraber olalım, dayanışma içerisinde olalım. Cumhurbaşkanımızın etrafında arkasında dimdik duralım" ifadelerini kullandı.


Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:34 Kaynak: DHA
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