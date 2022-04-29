FUAT OKTAY: YUVARLAK MASA ETRAFINDA SENARYO YAZIYORLAR - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ali Nacar Camisinde kıldığı teravih namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Oktay, esnafla çay ve ikram edilen menengiç kahvesinden içip, gençlerin söylediği türküye de eşlik etti. Teravih namazının ardından Kalealtı bölgesinde vatandaşlar ile sohbet edip gençlerle bir araya gelen Fuat Oktay, savunma sanayinin yanında artık bilişimi ve geleceğin dünyasını gençlerle oluşturmaya çalıştıklarını aktardı. Terörle mücadelede içeride ve dışarıda Türkiye'nin ihtiyacı olan silahların yerli olarak geliştirilmemesi durumunda ülkenin bu kadar rahat olamayabileceğini dile getiren Oktay, "Şöyle bir TEKNOFEST'i hatırlayın. Biz orada başka bir şey konuşuyoruz sizinle birlikte. Bilişimi, sanal dünyayı, geleceğin dünyasını konuşuyoruz. Sadece savunma sanayii boyutunda değil. Eğer biz burada bu kadar bir arada barış ve birlik beraberlik içerisindeysek, bu barışın hakim olmasında terörün üstesinden gelmemizden kaynaklanıyor. İşte o terörün üstesinden nasıl geldik. Eğer ki biz terörle mücadelede içeride ve dışarıda ihtiyacımız olan o silahları kendimiz geliştirmeseydik, o SİHA'ları uçaklarımızı, helikopterlerimizi kendimiz geliştirmeseydik, bugün burada bu kadar rahat olamayabilirdik. Çünkü etrafımız ateş çemberi. Bunu en iyi Gaziantepliler bilir. Benim vatandaşımın, milletimin güvenliğiyse konu, hiçbir kimseden hiçbir icazet almaz Türkiye. Sınırın içerisinde veya dışındadır, neyse gereğini yapar dedik, yaptık mı? Hamdolsun" dedi.

'TOGG BU YILIN SONUNDA ORTAYA ÇIKACAK'

Oktay, Türkiye'nin otomobili TOGG'un üretilmesine hız kesmeden devam edildiğini ifade ederek, bu yılın son çeyreğinde ortaya çıkacağını belirtti. Oktay, "Yıl sonu itibarıyla bizim başkalarından aldığımız araçların şimdi daha ötesini kendimiz üretiyoruz, kendi aracımız. TOOG'umuz geliyor. Kısmet olursa bu yılın son çeyreğinde o da artık ortaya çıkmış olacak. Her şeyi ile hazır olacak. Fabrikası şu anda hemen hemen tamamlandı ve yılsonu itibarıyla da artık ürünlerimiz de hazır. Montaj hattında üretmeye başlayacağız inşallah. Elektrikli araçlar bunlar, sıradan araçlardan bahsetmiyoruz. Elektronik bir bilişim cihazından bahsediyoruz. Yani aracınızı aldığınızda 6 ay sonrasında güncelleme geldiğinde yeni bir özelliğiniz oluyor" diye konuştu.

'GENÇLERİ ÖNEMSİYORUZ'

Fuat Oktay, gençleri önemsediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız bir fiil çok net bir şekilde bunun arkasında durarak bunu hayata geçirdi. Dolayısıyla 'bugünümüz ve geleceğimizsiniz' derken bugün 18 yaşında siz Meclise girecek ve Türkiye'nin kurumlarında herhangi birisinde en üst derecede kendini yetiştirmeniz şartıyla görev alabilecek arkadaşlarsınız. Bir de bunun ötesi var. Bugün karşımızda öyle bir gençlik var ki hamdolsun 'Eğer bir şey varsa onu biz yaparız. Yoksa onu da biz yaparız. Hiç kimse beceremezmişse onu da biz yaparız' diyen özgüveni olan ayakta duran bir gençlik var."