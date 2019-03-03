Son Dakika Haberleri: Fuat Saka'nın 'Karadeniz Otobüsü' Yolcularını Moskova'da İndirdi

Fuat Saka'nın 'Karadeniz Otobüsü' Yolcularını Moskova'da İndirdi

56 dakika önce

GELENEKSEL Anadolu müzik motiflerini Batı Avrupa müziği ve caz tarzı ile yorumlayan Fuat Saka, Frankfurt Das internationale Theater'da konser verdi.

Fuat Saka'nın 'Karadeniz Otobüsü' Yolcularını Moskova'da İndirdi, System.String[]
GELENEKSEL Anadolu müzik motiflerini Batı Avrupa müziği ve caz tarzı ile yorumlayan Fuat Saka, Frankfurt Das internationale Theater'da konser verdi. Saka büyük ilgi gören konserinde, Karadeniz'in yanısıra Anadolu'nun farklı yörelerden ezgilere de yer verdi.

Dinleyicilerin kendilerini bir otobüste hissetmelerini belirten Saka, "Otobüsümüz Karadeniz'de kültürel bir gezi yapacak. Konser sonunda da Moskova'ya giderek Nazım'ın mezarını ziyaret edecek" dedi.

HORON TEPTİLER

Müzikseverler, birbirinden güzel ezgileri ünlü sanatçı ile birlikte söyledi, Karadeniz türkülerinde de Cemal Berber'in kemençesiyle horon tepti. Konsere Fırat Günel de klavyesiyle eşlik etti. Konser sonunda Fuat Saka ve ekibi, alkış yağmuruna tutuldu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:20 

Moskova, Karadeniz, Fuat Saka, Güncel
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