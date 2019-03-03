Fuat Saka'nın 'Karadeniz Otobüsü' Yolcularını Moskova'da İndirdi

GELENEKSEL Anadolu müzik motiflerini Batı Avrupa müziği ve caz tarzı ile yorumlayan Fuat Saka, Frankfurt Das internationale Theater'da konser verdi.

GELENEKSEL Anadolu müzik motiflerini Batı Avrupa müziği ve caz tarzı ile yorumlayan Fuat Saka, Frankfurt Das internationale Theater'da konser verdi. Saka büyük ilgi gören konserinde, Karadeniz'in yanısıra Anadolu'nun farklı yörelerden ezgilere de yer verdi.



Dinleyicilerin kendilerini bir otobüste hissetmelerini belirten Saka, "Otobüsümüz Karadeniz'de kültürel bir gezi yapacak. Konser sonunda da Moskova'ya giderek Nazım'ın mezarını ziyaret edecek" dedi.



HORON TEPTİLER



Müzikseverler, birbirinden güzel ezgileri ünlü sanatçı ile birlikte söyledi, Karadeniz türkülerinde de Cemal Berber'in kemençesiyle horon tepti. Konsere Fırat Günel de klavyesiyle eşlik etti. Konser sonunda Fuat Saka ve ekibi, alkış yağmuruna tutuldu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Meteoroloji'den Karla Karışık Yağmur ve Kar Uyarısı!

Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu

İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı

Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya!