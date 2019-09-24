Fuat Sancak 40 yıl önce okuduğu okulu unutmadı: 4 bin öğrenciye kıyafet yardımı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)- Mektebim Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak 40 yıl önce Siirt'te okuduğu ilkokuldaki 4 bin öğrenciye kıyafet yardımında bulundu. Sancak, 'Buradaki çocukları sevindirmek bizim için ayrı bir mutluluk. Elimizden geldiğince bunları devam ettireceğiz' dedi.

Sancaklar Vakfı, Kızılay ve Mektebim Okulları iş birliğiyle Siirt'te 4 bin öğrenciye giyim yardımında bulunuldu.

Hürriyet İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak, Mektebim Koleji Kurumsal İletişim Müdürü Sinem Uğurlu, Mektebim Koleji Ortaokul Lise Müdürü Serdar Şeker, okul idaresi ve öğretmenler katıldı.

40 yıl önce okuduğu memleketi Siirt'teki öğrencilere kıyafet hediye eden Mektebim Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak, okuduğu okula duyduğu özlemi hiçbir zaman unutmadığını söyledi. Sancak, "Mektebim Okulları olarak her ne kadar şu an Siirt'te yatırımlarımız olmasa bile buradaki çocukları sevindirmek bizim için ayrı bir mutluluk. Elimizden geldiğince bunları devam ettireceğiz. Önümüze koyduğumuz birtakım projelerimiz ve hedeflerimiz var. Bunları bir bir gerçekleştireceğiz. Sistem eğitimi aslında geleceğin eğitimidir. Bunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

SİİRT VALİSİ'NDEN SANCAK'A TEŞEKKÜR

Siirt Valisi Ali Fuat Atik ise iş insanı Fuat Sancak'a teşekkürlerini ileterek şunları söyledi:

"Gördüğünüz amcanız, sizin gibi bu sıralarda oturmuş ve bu okulda eğitimini almış, çalışmış kazanmış. Şimdi ise Türkiye'nin seçkin iş insanlarından biridir. Amcanız okuduğu okulu unutmayarak buraya geldi ve sizlere yardımlarda bulunacak. Bu yardımların da devam etmesini diliyoruz ve başarılı iş insanı Fuat Sancak'a yardımlarından ötürü çok teşekkür ederiz.?

Konuşmaların ardından 260 koli kıyafet öğrencilere dağıtıldı.