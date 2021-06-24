Fuat Sezgin Bilim Merkezi'ni 13 bin 465 kişi ziyaret etti - Son Dakika

Çocuklar bilim merkezinde el becerilerini ve düşüncelerini geliştireceği atölyelerde yararlı zaman geçiriyorlar.

Bağcılar Belediyesi'nin geleceğin bilim insanı olmayı düşünen öğrencilere yönelik 2019 yılında hayata geçirdiği Fuat Sezgin Bilim Merkezi, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor. Pandemi sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle geçici süre kapanan bilim merkezi, normalleşmeye geçilmesiyle birlikte kapılarını yeninden misafirlerine açtı.

Hem eğleniyor hem öğreniyorlar

8D Sinema ve Planetaryum binasının içinde yer alan bilim merkezi randevuyla gezilebiliyor. Okullar öğrenci grubu adına yetişkinler de bireysel olarak randevu alabiliyorlar. Ziyaretler maske ve mesafeye uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Bilim sevdalısı çocukların ikinci adresi haline gelen bu eğitim yuvasına bugüne kadar 13 bin 465 öğrenci konuk oldu. Öğrenciler, girdap tünelinden jiroskopa, Arşimet deney istasyonundan fısıltı çanaklarına kadar çok sayıda bölüm bulunan bilim merkezinde hem eğleniyor hem öğreniyor.

Çocuklar okullarda teoriğini gördüğü dersleri bu deney istasyonlarında uygulamasını yaparken günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme ve düşünce becerilerini geliştirebilme özelliklerini de kazanıyor. Bilime olan ilgiden memnun kaldıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bütün öğrencileri bilim merkezini ziyarete davet etti.

Hafta içi gençlere açık olan bilim merkezi, hafta sonu yetişkinlere hizmet veriyor.