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Fuat Sezgin Bilim Merkezi'ni 13 Bin 465 Kişi Ziyaret Etti - Son Dakika

Fuat Sezgin Bilim Merkezi'ni 13 Bin 465 Kişi Ziyaret Etti

24.06.2021 13:08
Fuat Sezgin Bilim Merkezi'ni 13 Bin 465 Kişi Ziyaret Etti, System.String[]

FUAT SEZGİN BİLİM MERKEZİ'Nİ 13 BİN 465 KİŞİ ZİYARET ETTİÇocuklara bilimi sevdirmek ve bilim insanı olmaya yönlendirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından açılan Fuat Sezgin Bilim Merkezi'ni iki yıl içinde 13 bin 465 kişi ziyaret etti.

FUAT SEZGİN BİLİM MERKEZİ'Nİ 13 BİN 465 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Çocuklara bilimi sevdirmek ve bilim insanı olmaya yönlendirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından açılan Fuat Sezgin Bilim Merkezi'ni iki yıl içinde 13 bin 465 kişi ziyaret etti. Çocuklar bilim merkezinde el becerilerini ve düşüncelerini geliştireceği atölyelerde yararlı zaman geçiriyorlar.

Bağcılar Belediyesi'nin geleceğin bilim insanı olmayı düşünen öğrencilere yönelik 2019 yılında hayata geçirdiği Fuat Sezgin Bilim Merkezi, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor. Pandemi sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle geçici süre kapanan bilim merkezi, normalleşmeye geçilmesiyle birlikte kapılarını yeninden misafirlerine açtı.

Hem eğleniyor hem öğreniyorlar

8D Sinema ve Planetaryum binasının içinde yer alan bilim merkezi randevuyla gezilebiliyor. Okullar öğrenci grubu adına yetişkinler de bireysel olarak randevu alabiliyorlar. Ziyaretler maske ve mesafeye uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Bilim sevdalısı çocukların ikinci adresi haline gelen bu eğitim yuvasına bugüne kadar 13 bin 465 öğrenci konuk oldu. Öğrenciler, girdap tünelinden jiroskopa, Arşimet deney istasyonundan fısıltı çanaklarına kadar çok sayıda bölüm bulunan bilim merkezinde hem eğleniyor hem öğreniyor.

Çocuklar okullarda teoriğini gördüğü dersleri bu deney istasyonlarında uygulamasını yaparken günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme ve düşünce becerilerini geliştirebilme özelliklerini de kazanıyor. Bilime olan ilgiden memnun kaldıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bütün öğrencileri bilim merkezini ziyarete davet etti.

Hafta içi gençlere açık olan bilim merkezi, hafta sonu yetişkinlere hizmet veriyor.

Oluşturulma Tarihi : 24. 06. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Bağcılarlı Sporcu Güreşte Türkiye Birincisi Oldu Bağcılarlı Minik Yüzücüler 20 Madalyayla Şov Yaptı Yüzme Yarışlarının İlk Gününde Bağcılar'a Yedi Madalya Sivrisineklerden 3K Yöntemi ile Kurtulun Engellilerin Boncuk Dizme Dersi, Annelere Ek Gelir Oldu Temizlik Görevlisine Babalar Günü Sürprizi Bağcılar Belediyesi'nden Babalar Günü konseri Bağcılarlı 9 Minik Yüzücü Madalya İçin Kulaç Atacak Serbest Güreş Şampiyonası'ndan Bağcılar'a Madalya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Fuat Sezgin Bilim Merkezi'ni 13 Bin 465 Kişi Ziyaret Etti - Son Dakika


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