Fuat Sezgin'in Almanya'daki Kitaplarının Hepsini Getirmek En Büyük Vazifemiz"

Prof. Dr. Fuat Sezgin
İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya
, İbn Haldun Üniversitesi'nin aylık yayın organı "Açık Medeniyet"e yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilim tarihine yaptığı katkıları hatırlatarak, "Hocamızın şu ana kadar bize sağladığı amaç şuydu, 'Müslümanlar, tarihteki gerçek yerlerini bilmeli ve içinde bulundukları aşağılık kompleksinden kurtulmalıdır.' Ben bu yazıyı ofisime astım. Hocamın hayatının özeti de bu zaten." dedi.
Aylık olarak yayınlanan Açık Medeniyet gazetesi Nisan sayısını "Bilim tarihinde putları kıran adam: Fuat Sezgin" kapağıyla okurla buluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla yayınlanan genelgeyle 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesi kapsamında gazete bu ay, İslam bilimleri tarihi alanında önemli eserler kaleme alan Prof. Dr. Fuat Sezgin ile bilim tarihine dair birçok önemli konuyu köşe yazılarına taşıdı.
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Açık Medeniyet Yayın Koordinato¨ru¨ Muhammed Akaydın ile gerçekleştirdiği "Müslümanlar, tarihteki gerçek yerlerini bilmeli ve aşağılık kompleksinden kurtulmalı" başlıklı röportajında, İBTAV ile İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin kuruluş hikayesini, Sezgin'in bilinmeyen yönlerinin yanı sıra Frankfurt
'ta el konulan kitaplarının Türkiye
'ye getirilme sürecini anlatıyor.
Türkiye'de Fuat Sezgin adına bu yıl yaklaşık 600 etkinliğin gerçekleştirileceğini aktaran Çetinkaya, "Hocamızın şu ana kadar bize sağladığı amaç şuydu, 'Müslümanlar, tarihteki gerçek yerlerini bilmeli ve içinde bulundukları aşağılık kompleksinden kurtulmalıdır.' Ben bu yazıyı ofisime astım. Hocamın hayatının özeti de bu zaten. Biz çocuklara, gençlere bunu anlatabilirsek ve çocuklarımız, gençlerimiz de 'evet biz bunları yapabiliriz' derse, işte o zaman görevimizi yerine getirmiş, hocamızın mirasına sahip çıkmış olacağız." ifadelerini kullandı.
İBTAV olarak öncelikle Fuat Sezgin'in kitaplarını Almanya
'dan Türkiye'ye getirmek istediklerini aktaran Çetinkaya, süreç hakkında şu bilgiyi verdi:
"Kitapların üçte biri Almanya'daki enstitüde, uçak kapısında durdurulan diğer üçte biri ise ortalarda dolanıyor, nerede olduğu da belli değil. Enstitüye kayyum atandı. Alman devleti, hocamın odasını kapattırdı. Hocamı 60 yılını verdiği vakfa sokmadılar, özel eşyalarını bile almaya izin vermediler. Hocam o sırada "Geschichte des Arabischen Schrifttums" GAS'ın 18. cildini hazırlıyordu. Masasında 18. cildin evrakları vardı. Onu bile vermediler. Fuat Sezgin'in Almanya'daki kitaplarının hepsini getirmek bizim en büyük vazifemiz. Hocamız zaten kitaplarını vakfımıza bağışladı. Vakıfta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın söz hakkı var. Yani oradaki kitaplar hem vakıf olarak bizim hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak devletin. Dolayısıyla hem hocamızın ruhunu şad etmek için hem de görevimizi yerine getirmek için o kitapları buraya getirmek zorundayız."
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk
, "Bilim tarihi neden insan ve toplum bilimlerini dışlamaktadır ?", Halil İbrahim İzgi, "Yalnız bir ömür: Fuat Sezgin", Hasan Umut, "Gerileme ile bugüncülük salınımında İslam bilim tarihi", Enis Doko, "İslam medeniyetinin unutulmuş mimarları: Kadın alimlerimiz", Halil Berktay, "Sosyal bilimlerin doğuşu üzerine notlar", Abdulhamit Güler, "Fuat Sezgin'i dünyaya anlatacak film" ve Abdurrahman Kaan
, "Eski köyü tazeleyen adetleri", Hakkı Öcal, "Bilimsel gazete" yazılarıyla okur karşısına çıkıyor.
İkinci yılına giren ve bugüne kadar 12 sayı çıkaran gazetenin eki "Açık Kitap"ta da Fuat Sezgin'in ömrünü verdiği 17 ciltlik "Bir ömürlük külliyat: Geschichte des Arabischen Schrifttums (Arap-İslam Bilimleri Tarihi)" manşete taşınıyor.
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