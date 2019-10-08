Son Dakika Haberleri: Fuat sezgin'in bilim çalışmaları sanat eserlerine konu oldu
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Fuat sezgin'in bilim çalışmaları sanat eserlerine konu oldu

44 dakika önce

Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına hazırlanan, hat, tezhip, minyatür, halı-kilim dokuma, cilt ve çini eserlerinden oluşan 'Bilimden Sanata Yansımalar Sergisi' sanatseverlerle buluştu.

Fuat sezgin'in bilim çalışmaları sanat eserlerine konu oldu, System.String[]
Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına hazırlanan, hat, tezhip, minyatür, halı-kilim dokuma, cilt ve çini eserlerinden oluşan 'Bilimden Sanata Yansımalar Sergisi' sanatseverlerle buluştu.


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve MÜSİAD Sanat iş birliğiyle MÜSİAD Genel Merkezi'nde açılan sergide üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü hoca ve öğrencilerinin eserleri sergileniyor.


Hat, tezhip, minyatür, halı-kilim dokuma, cilt ve çini eserlerinden oluşan, bilimi ilgilendiren konulardan esinlenerek hazırlanan sergide, astronomiden tıpa optikten sinemaya, geçmişin bilim insanlarıyla günümüz teknolojileri bir araya getirildi.


MÜSİAD BAŞKANI KAAN: TÜRK KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ


2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılına özel olarak hazırlanan sergide konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "MÜSİAD olarak son dönemde kültür ve sanat etkinliklerimizle MÜSİAD Sanat'ı da markalaştırarak bu anlamda ikinci sergimizi burada açtık. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile iş birliği halinde bunu yapıyoruz. Sanatseverleri bu sergimize bekliyoruz. Sergimiz bir ay boyunca sürecek. Devamında 8 Kasım itibariyle Mevlid-i Nebi sergimiz olacak. Bu anlamda hem yurt içi hem de yurt dışında bu tür sergileri tanıtıp genişleterek Türk kültürünün motifleriyle birlikte dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.


SANATÇILAR BİLİMİN YÜCELİĞİNE ATIFTA BULUNDULAR


Fuat Sezgin'in bütün ömrü boyunca çok fazla çalışarak bugünkü dünyanın anlayacağı bir dilde bilimsel çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı ise, "Geçmişimizde böyle bir parlak mazi var. Bundan haberimiz olması lazım. Biz de Fuat Sezgin'in çalışmalarına atıflarda bulunarak kendi dallarımızda eserler ortaya koyabiliriz diye düşündük. Özellikle geleneksel Türk sanatları bölümü öğrencilerimiz ve hocalarımızın bilime, bilimin yüceliğine, geçmişte çeşitli bilim dallarında eserler üretmiş büyük ilim adamlarına atıflarda bulunan çalışmaları var. Tezhip, minyatür, halı-kilim-dokuma, çini dallarında arkadaşlarımız bilim tarihine atıflarda bulunan çalışmalar ortaya koydular."


SERGİ 1 KASIM'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK


Hüsrev Subaşı, Davut Bektaş, Betül Bilgin, Ali Toy, Latife A. Özel, Ayşe S. Aşlamacı, Nihal Aracı, S. Hilal Arpacıoğlu, Melike Kazaz, Sümeyye Saruhan, Yusuf Alp, Şükran S. Bayansar, Sümeyye Bayırsokak, Sibel Ç. Boncukçu, Selva Nur Çiçek, Barış Dolan, Aynur Koç, Büşra C. Küçük, M. Ali Özçelik, Şeniz Peker, Nilgün Tanyaş, Selda Taşdelen, Emin Tiryak, Nurten Türkdoğan, Esra Yavuz'un eserlerinden oluşan sergi 1 Kasım'a kadar MÜSİAD Genel Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.


Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Fuat Sezgin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:52 Kaynak: DHA
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