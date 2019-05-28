" Fuat Sezgin
'in İzinde Projesi" kapsamında, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü
'nce, 39 ilçenin koordinatörüne eğitim verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl vefat eden İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" çerçevesinde, bir yıla yayılacak etkinliklerle çeşitli yönleriyle anlatılmaya devam ediyor.
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde, İslam bilim ve teknoloji tarihini tanıtmak amacıyla hayata geçirilen "Fuat Sezgin'in İzinde Projesi" kapsamında, 39 ilçenin koordinatörüne eğitim verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Sezgin'in bilim tarihi çalışmalarını anlamak için Avrupa
'da 19. yüzyıldan itibaren başlayan İslam-bilim tartışmalarının bilinmesi gerektiğini belirtti.
Sezgin'in İslami ilimler sahasındaki çığır açıcı kitaplarının oryantalist iddialara verilen kapsamlı bir cevap olarak ele alınması gerektiğini anımsatan Kaçar, "Prof. Dr. Fuat Sezgin, İslam ve Türk dünyasında yeni bir uyanışın temsilidir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Batı'da gelişmiş olan pozitivist, natüralist ve materyalist düşünce akımlarının etkisi altında öğrenilmiş çaresizlik içinde hayatımızı devam ettirmek zorunda kaldık. Batı, bizde modernleşme demek. Bu çaresizlik bizi öz kültürümüzden uzaklaştırmıştır. Fuat Hoca, bu uyanışın Batı'ya meydan okumasının temsili olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
"İlham veren öğretmen olmayı, daima önde tutmalıyız"
İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da projenin çok boyutlu olduğuna işaret ederek, Sezgin'in ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilere tanıtılması ve onların bilim, tarih, teknoloji ve kültürle ilgilenmeye teşvik edilmesinin hedeflendiğini bunun için de müze ziyaretlerinin önemine dikkati çekti.
Yazıcı, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve tasarım güçlerini geliştirmelerine destek sağlanmasının amaçlandığını belirterek, şunları kaydetti:
"İstanbul ölçeğinde yıl boyunca Fuat Sezgin'in hayatı, eserleri ve modellerine dair farkındalık kazandırılacak. 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda kültüre duyarlı bilime meraklı öğrenciler yetiştirmek amacıyla ilçelerimizde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. İslam bilim ve kültür tarihi mirasının farkına varılması için bilim tarihi odaklı çalışmalarından karşılaştırmalı okumalar yapılması da ihmal edilmemeli. Müzede eğitim uygulamalarını geliştirerek, estetik anlayışın ama aynı zamanda bilimsel süreçlere dair farkındalığın güçlendirilmesi sağlanmalı. Projeyle hedefimiz Fuat Sezgin hocamızı, çalışma prensiplerini, onun hayata bakış açısını, çalışmalardaki motivasyonunu, özelliklerini dikkate alarak öğrencilerimizde bilim ve araştırma becerilerinin gelişmesine katkı sağlanması. Bunun için de öğrencilerimize ilham veren öğretmen olmayı daima önde tutmalıyız."
İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz
ise dünyada çoğu şeyin geçici fakat ilim ve irfanın kalıcı olduğunu vurgulayarak, "Bilgi güçtür fakat hangi noktada güçtür? Bilginin ahlakı, edebi, tevazusu, vatanı varsa güçlüdür." ifadelerini kullandı.
Konferansların ardından 39 ilçe koordinatörü hocaların rehberliğinde İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni gezdi.