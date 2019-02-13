Fuat Sezgin'in İzinde" Projesi Hayata Geçirildi

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İslam bilim ve teknoloji tarihini tanıtmak amacıyla "Fuat Sezgin'in İzinde" projesi hayata geçirildi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İslam bilim ve teknoloji tarihini tanıtmak amacıyla "Fuat Sezgin'in İzinde" projesi hayata geçirildi.



Geçen yıl vefat eden İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" çerçevesinde, bir yıla yayılacak etkinliklerle çeşitli yönleriyle anlatılacak.



Bu kapsamda, elli yılı aşkın bir süre araştırmalar yaparak hayatını İslam bilim ve teknoloji tarihini tanıtmaya adayan Fuat Sezgin'i tanımak ve tanıtmak amacıyla İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nce "Fuat Sezgin'in İzinde" adlı proje hayata geçirildi.



İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam bilim ve kültür tarihinin ortaya çıkarılması sürecinde en önemli isimlerden olduğunu söyledi.



Sezgin'in çalışmalarının değerinin farkına varılarak yeni nesillere ulaştırılmasının önemli olduğunu ifade eden Yazıcı, "Ancak bu sayede kültür mirasımızın yeni nesillere doğru bir şekilde aktarılabileceğini düşünüyoruz. Alanında yetkin rol modelleri öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve akademik yönlerden bütünlüklü gelişmesine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.



"Fuat Sezgin'in İzinde" projesinin çok boyutlu olduğunu belirten Yazıcı, proje ile Sezgin'in ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilere tanıtılması ve onların bilim, tarih, teknoloji ve kültürle ilgilenmeye teşvik edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.



Yazıcı, düzenlenecek etkinlikler kapsamında İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ziyaretleri de bulunduğunu anlatarak, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve tasarım güçlerini geliştirmelerine destek sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi.



- Müzede eğitim uygulamaları yapılacak



İstanbul ölçeğinde yıl boyunca Fuat Sezgin'in hayatı ve eserlerine dair farkındalık kazandırılacağını söyleyen Yazıcı, şöyle devam etti:



"Okullarımızda her hafta en az bir etkinlik gerçekleştirilecek. İslam bilim ve kültür tarihi mirasının farkına varılması için bilim tarihi odaklı çalışmalarından karşılaştırmalı okumalar yapılacak. Müzede eğitim uygulamalarını geliştirerek, estetik anlayışın ama aynı zamanda bilimsel süreçlere dair farkındalığın güçlendirilmesi sağlanacak. Fuat Sezgin hocamızı, çalışma prensiplerini, onun hayata bakış açısını, çalışmalardaki motivasyonunu, özelliklerini dikkate alarak öğrencilerimizde bilim ve araştırma becerilerinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik birkaç kategoride yarışmalar düzenlenecek."



Yazıcı, Fuat Sezgin'in hayatını da içeren İslam bilim tarihi konferans ve panellerinin de düzenleneceğini bildirdi.



Proje sayesinde öğrencilerin sosyal ve öğrenme yaşantılarının pozitif yönde ivme kazanmasının hedeflendiğini vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:



"Okullarımız öğrencilerimizin akademik gelişimi yanında, kültürel mirası çok yönlü bir yaklaşımla tanımasına imkan sağlayan kurumlardır. Bu anlamda okullar, eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra, toplumların kültürel mirasının araştırılması, bu yöndeki araştırmaların geliştirilmesi, alanında öne çıkan isimlerin rol model olarak öğrencilere tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak durumundadırlar. Projemizle İslam bilim ve kültür tarihinin ortaya çıkarılması sürecinde en önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarının değerinin farkına varılarak yeni nesillere ulaştırılması ve böylece kültür mirasımızın yeni nesillere doğru bir şekilde aktarılacağını ümit ediyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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