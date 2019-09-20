"Fuat Sezgin" konulu yarışmanın sonuçları açıklandı

İstanbul'daki lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Batı Merkezli Bilim Anlayışına Karşı Fuat Sezgin" konulu deneme-makale yarışmasının kazananları belli oldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesi iş birliğinde "2019 Fuat Sezgin Yılı" faaliyetleri kapsamında, "Fuat Sezgin'in İzinde Projesi" hayata geçirildi.

Projeyle Fuat Sezgin'i, çalışma prensiplerini, hayata bakış açısını, çalışmalardaki motivasyonunu ve bilimler tarihine katkılarını dikkate alarak öğrencilerin bilim ve araştırma becerilerinin gelişmesine katkı sağlama hedefleniyor.

Bu kapsamda da İstanbul'daki lise öğrencilerinin katıldığı "Batı Merkezli Bilim Anlayışına Karşı Fuat Sezgin" konulu deneme, makale yarışması düzenlendi.

Yarışmanın sonuçlarına göre, Bağcılar Anadolu Lisesi'nden Sena Nur Dilek "Fuat Sezgin'in İslam Bilim ve Teknolojileri Tarihi Alanındaki Hizmetleri ve Önemi" adlı makalesiyle birinci oldu.

Kadıköy Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi'nden Yılmaz Baha Güven "Bilime Adanmış Hayat" adlı makalesiyle ikinciliğe layık görülürken, Şişli Mehmet Pisak Anadolu Lisesi'nden İhsan Burak Ergin de "Münevverlerin Piri Fuat Sezgin" makalesiyle üçüncülüğün sahibi oldu.

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini, gelecek ay düzenlenecek törenle alacak.