BAE'de etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi

BAE'de etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

28.07.2022 09:56

Fuceyrah kentinde su baskınlarından detay görüntüler Su dolu caddelerde ilerlemeye çalışan insanlar ve araçlar FUCAYRA (AA) – Birleşik Arap Emirlikleri'nin sahil kenti Fucayra, ülkenin doğusunda etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel taşkınlarıyla boğuşuyor.

Fuceyrah kentinde su baskınlarından detay görüntüler

Su dolu caddelerde ilerlemeye çalışan insanlar ve araçlar FUCAYRA (AA) – Birleşik Arap Emirlikleri'nin sahil kenti Fucayra, ülkenin doğusunda etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel taşkınlarıyla boğuşuyor. Yoğun yağış nedeniyle çok sayıda araç sular altında kalırken, zemin katlarda su baskınları görüldü.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, Fucayra'nın selden etkilenen bölgeleri için güvenlik uyarısı yayınladı.

Açıklanan bildiride, vatandaşların son derece tedbirli olması ve şiddetli hava olaylarının tahmin edildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, insan ve mal güvenliğinin "birinci öncelik" olduğunu söylerken, su baskını olan bölgelerde yaşayanları evde kalmaya çağırdı. Zaruri olarak evden ayrılmak durumunda olanları ve araç kullanacakları ise "çok dikkatli olmaları" hususunda uyardı.

Yüksek riskli bölgelerde yaşayanlar da dahil olmak üzere, şiddetli yağışlar nedeniyle evlerini terk edenlerin, hava düzelene kadar geçici barınaklara ve yakındaki otellere transfer edileceği bildirildi.

YORUMLAR
500
Hafif ticari araç, su kanalına devrildi: 1 yaralı Hafif ticari araç, su kanalına devrildi: 1 yaralı BAE'yi sel vurdu: Onlarca araç selde mahsur kaldı BAE'yi sel vurdu: Onlarca araç selde mahsur kaldı
Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Tragger, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE'de etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezen yabancı uyruklu şüpheliye küfür: Bir s.... gidin ülkelerine artık yettiniz be
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda sektöründe çalıştığı zaman tanıdığı Hacı Nimet Kaya'nın cenaze töreninde
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:01:53. #1.11#
SON DAKİKA: BAE'de etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement