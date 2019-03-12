Fue Tekniğiyle Saç Ekimi Nedir?

Son zamanlarda saç onarımı, alopesi ve bununla ilgili konular hakkında destek almayı düşünüyorsanız, saç ekimi teknikleri ve süreci hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Saç ekimi, en temel anlamda, saçın uzamaya devam edeceği bir başka bölgeye, yani uzayan bir kısımdan kılları transfer edilmesidir.

Yeni saçlar nereden gelir?

Canlı saç köklerinin hastanın kendisinden alınır. Yani aslında saç kökleri yeni değildir, kişinin zaten taşıdığı kendi saçlarıdır. Saç kökleri donör alan denilen kafanın arka kısmından alınır, eğer orada da yeterli saç kökü yoksa sakal ya da vücudun başka bölgesinden alınabilir. Başka birisinden alınamaz, çünkü doğal saçla uyumlu olmaz.

FUE - Foliküler Ünite Ekstraksiyonu, bir ila dört/ beş saç grubunu (foliküler üniteler olarak adlandırılır) kafa derisinden veya yüz ve vücudun diğer bölümlerinden alınması ve ihtiyaç duyulan alanlara transfer edilmesi için kullanılan cerrahi bir yöntemdir. Bu genellikle dairesel bir neşter kullanılarak yapılır. Bu tekniğin özelliği, saç köklerinin "tek tek" alınmasıdır.

Manuel ya da motorlu olarak yapılabilir

FUE manuel veya motorlu bir teknik kullanılarak yapılabilir. Manuel çıkarma, cerrahın elini kullanarak saç köklerini çıkarıp ektiği bir yöntemdir. Motorlu ekstraksiyon çok çeşitli farklı aletlere ve motorlara sahiptir ve mekanik salınım/ dönme, titreşim, emme, ultrason vb. ile saç ekim işleminin kolaylaşması sağlanır. Mikromotorlu FUE, el becerisine çok ihtiyaç duyulmamasına ve saç ekimi işleminin hızlanmasına yardımcı olur. Forseps aleti ile saç kökleri başarılı bir şekilde alınarak transfer edilebilir.

Mikromotor ile alınan greft sayısı kafa derisinin ihtiyacına ve donör alandaki saç miktarına bağlıdır. Saç ekiminin başarılı olması için donör alanda açıklıklar oluşmaması ve kafa derisinde saçın eşit bir şekilde dağılmasına bağlıdır.

Ekilen saçların çıkması süresi nedir?

Ekilen saçlar ilk birkaç ay içinde şok dökülme süreci ile ilk önce dökülür. Bu son derece doğal bir süreçtir. Ardından 3-4 ay içinde yeni saç kökleri çıkmaya başlar, ortalama 1 yıl içinde ekilen saç kökleri doğal döngüsüne girmiş olur. Ömür boyu kalıcılığı olan bu saçlar doğal saçlarınız olduğu için düzenli olarak kesilebilir ve istediğiniz gibi şekillendirilebilir. İlk bir ay aşırı sıcak ortamlardan uzak durmanız, güneş ışınlarına karşı koruma sağlamanız gerekir. Saç ekimi süresince nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda saç ekim cerrahınız sizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendirecektir.