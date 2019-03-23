Son Dakika Haberleri: Fuego Yanardağı İçin Alarm Seviyesi Artırıldı

Fuego Yanardağı İçin Alarm Seviyesi Artırıldı

1 saat önce

Guatemala'da başkentin 35 kilometre yakındaki Fuego yanardağında kısa süre içinde 15 ila 20 arasında orta ölçekte patlama meydana gelince sivil savunma ekipleri alarm seviyesini artırdı.

Fuego Yanardağı İçin Alarm Seviyesi Artırıldı, System.String[]
Guatemala'da başkentin 35 kilometre yakındaki Fuego yanardağında kısa süre içinde 15 ila 20 arasında orta ölçekte patlama meydana gelince sivil savunma ekipleri alarm seviyesini artırdı.

Guatemala Sivil Savunma Birliği, Fuego yanardağının faaliyetlerinin artması üzerine alarm durumuna geçildiğini açıkladı. Başkentin 35 kilometre güneybatısında bulunan yanardağın, yakındaki bazı bölgelere patlamalar sonrasında kül bıraktığı bildirildi.

Afet Azaltma Koordinasyonu (Conred) sözcüsü David de Leon, gazetecilere verdiği demeçte, volkanın daha sık ve yoğun patlamalarla birlikte etkinliğinde bir artış kaydedildiğini söyledi. de Leon, Fuego yanardağında 15 ila 20 arasında orta ölçekte patlama kaydedildiğini belirtti. Her saat daha güçlenen patlamalar yüzünden 5 bin metreye kadar yükselen kül ve gaz bulutları oluştuğunu duyurdu. Bulutların güneye doğru 30 kilometreye dağıldığını iletti.

Fuego yanardağının kaydettiği faaliyetlerin artmasıyla ortaya çıkan orta şiddette ve güçlü şok dalgalarının yakında bulunan evlerde hassas titreşimlere neden olduğu açıklandı. - GUATEMALA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

Leon, Güncel
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