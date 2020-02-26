Fuel oil kazanı kaynak sırasında patladı: 1 işçi yaralı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta belediyenin asfalt şantiyesinde, Adnan Köksöken'in (46) boş olan fuel oil kazanında kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi. Ağır yaralanan Köksöken, yoğun bakımda tedavi ediliyor.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Malik Ejder Mahallesi'ndeki Dulkadiroğlu Belediyesi'nin asfalt şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Köksöken, boş olan fuel-oil kazanını bakıma alarak, kaynak yapmaya başladı. Köksöken'in kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi. Kazanın içinde sıkışan gazdan dolayı meydana geldiği tahmin edilen patlamada, Adnan Köksöken yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralandı.

Şantiyede bulunanların çağırdığı ambulansla, Necip Fazıl Şehir Hastanesi 'ne ağır yaralı olarak götürülen Adnan Köksöken, yanık yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.