Fuel Oil Yakıt Tankında Yangın Çıktı
49 dakika önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir otelin fuel oil yakıt tankında çıkan yangın paniğe neden oldu.
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinde, bir otelin fuel oil yakıt tankında çıkan yangın paniğe neden oldu. Tankların boş olması olası bir faciayı önledi.
Yangın, akşam saatlerinde Torba Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin fuel oil yakıt tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye giden Muğla
Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin başka yerlere sıçramasını engelledi. Yakıt tanklarının boş olması olası bir faciayı önlerken, bölgeye gelen polis ekipleride çevrede önlem aldı.
Hurdacılar tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:27 Kaynak: DHA
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