Füg" Sergisi 9 Mart'ta Açılacak

Küratörlüğünü Nilüfer Şaşmazer'in üstlendiği karma sergi "Füg", 9 Mart'ta ziyarete açılacak.

Küratörlüğünü Nilüfer Şaşmazer'in üstlendiği karma sergi "Füg", 9 Mart'ta ziyarete açılacak.



Müze Evliyagil'de açılacak sergide, Albert Bitran, Canan Tolon, Erol Akyavaş, Gülçin Akbaş, İlhan Koman, Kuzgun Acar, Merve İşeri, Mithat Şen, Murat Akagündüz, Mübin Orhon, Nevzat Sayın, Nuri Kuzucan, Ömer Uluç, Semiha Berksoy, Seta Hidiş ve Ülgen Semerci'nin eserleri görülebilecek.



Latincede uçmak ve kaçmak anlamlarına gelen "fuga" sözcüğünden türeyen "füg" deyişi etrafında şekillenen etkinlikte, Müze Evliyagil'in koleksiyonunun yanı sıra koleksiyon dışı üretimler de yer alıyor.



Sergi, 14 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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