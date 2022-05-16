Fuhşa aracılık yapan 19 kişiye 22 bin lira para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Fuhşa aracılık yapan 19 kişiye 22 bin lira para cezası

16.05.2022 17:28
Fuhşa aracılık yapan 19 kişiye 22 bin lira para cezası

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 268 farklı adres kontrol edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 268 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 68 bin 354 kişi sorgulanırken aranması olan 95 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 9 ile 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 268 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 68 bin 354 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Bir dernek lokalinde ve kahvehanede 9 kişiye kumar oynamaktan 15 bin 771 TL idari para cezası kesilirken, 2 kişiye ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Fuhuş operasyonunda "Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçundan 19 kişiye toplam 22 bin 249 TL idari para cezası uygulandı. Masaj salonunda yapılan denetimde eksiklikler bildirilerek idari işlem yapıldı.

95 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 95 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 46 adet fişek, 3 kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 9 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı klima ve 24 adet çalıntı inşaat panosu ele geçirildi.

Apart ve araç firmalarında olumsuzluğa rastlanılmadı

Geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 8 ayrı adreste bulunan toplam 171 apart dairesi kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca 6 araç kiralama firması kontrol edildi. Apart ve araç kiralama firmalarında olumsuzluğa rastlanılmadı. - DENİZLİ

Fuhşa aracılık yapan 19 kişiye 22 bin lira para cezası
Fuhşa aracılık yapan 19 kişiye 22 bin lira para cezası
Fuhşa aracılık yapan 19 kişiye 22 bin lira para cezası
Fuhşa aracılık yapan 19 kişiye 22 bin lira para cezası
Fuhşa aracılık yapan 19 kişiye 22 bin lira para cezası
Fuhşa aracılık yapan 19 kişiye 22 bin lira para cezası
Fuhşa aracılık yapan 19 kişiye 22 bin lira para cezası

YORUMLAR
500
Elazığ'da 3 kaçak avcıya, 22 bin lira ceza kesildi Elazığ'da 3 kaçak avcıya, 22 bin lira ceza kesildi

Türk Lirası, Para Cezası, Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fuhşa aracılık yapan 19 kişiye 22 bin lira para cezası - Son Dakika


Son Dakika
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:22 Polis aracı kullandığı anları videoya alan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:33:26. #1.11#
SON DAKİKA: Fuhşa aracılık yapan 19 kişiye 22 bin lira para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement