Fuhşa karışan 5 kişiye 6 bin 285 TL TL idari para cezası - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 395 adres kontrolü gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 7-14 Eylül 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 395 farklı adres kontrol edildi. Kontrollerde eğlence mekanında konsomatrislik yaptığı belirlenen 7 şahıs tespit edilerek ilgili kurumlara bildirildiği, yapılan kontrollerde sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 20 şahsa 18 bin TL olmak üzere toplamda 24 bin 285 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan, fuhuş olayına karışan 5 şahsa ise 6 bin 285 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ