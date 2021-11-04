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Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek - Son Dakika

Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek

04.11.2021 12:41

Adana'da kendisine şiddet uyguladığı ve fuhşa sürüklediği gerekçesiyle eşi Hasan Karabulut'u öldüren Çilem Doğan'a yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Alınan kararla ilgili konuşan Doğan, "8 yaşındaki bir kız çocuğunu sahipsiz bıraktılar. Çok üzgünüm. Adalete olan inancımı kaybettim. Mücadelemiz devam edeceğiz. Bir şekilde kazanacağız' açıklamalarında bulundu.

Adana'da 2015 yılında meydana gelen olayda Çilem Doğan, kendisine şiddet uyguladığı ve fuhşa sürüklediği belirtilen eşi Hasan Karabulut'u tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Doğan'ın davası özellikle kadın dernekleri tarafından takip edilmişti. 2016 yılında yargılandığı davadan serbest bırakılan Doğan'a yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kefaletle serbest bırakılan ancak onama kararıyla yeniden cezaevine girecek olan Doğan, "Aslında beni değil 8 yaşındaki bir kız çocuğunu mahkum ettiler" dedi.

Kendisini fuhşa sürükleyen eşini öldüren Çilem Doğan yeniden hapse girecek

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE YARGILANIYORDU

Ev kadını Çilem Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çilem Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay'a gönderildi. 5 yılın ardından bugün Doğan'ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine girecek.

Kendisini fuhşa sürükleyen eşini öldüren Çilem Doğan yeniden hapse girecek

"8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUM SAHİPSİZ KALDI"

Hapis cezasının onanmasının ardından konuşan Çilem Doğan, böyle bir karar beklemediğini ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Yıllarca şiddet gördüğünü ve kızıyla hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getiren Doğan, 'Bu kararla aslında beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu hapsettiler. 8 yaşındaki kız çocuğu hem annesiz hem babasız büyüyecek. Beni aslında mahkum etmediler. 8 yaşındaki bir kız çocuğunu sahipsiz bıraktılar. Çok üzgünüm. Adalete olan inancımı kaybettim. Mücadelemiz devam edeceğiz. Bir şekilde kazanacağız' dedi.

Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu ise alınan kararı Ceza Genel Kurulu'na taşıyıp karar düzeltme talep edeceklerini ve bu durumun adil olmadığını belirterek, kararın erkek şiddetini cesaretlendireceğini ifade etti.

Kendisini fuhşa sürükleyen eşini öldüren Çilem Doğan yeniden hapse girecek
Kendisini fuhşa sürükleyen eşini öldüren Çilem Doğan yeniden hapse girecek
Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek

Hasan Karabulut, Yargıtay, Mahkum, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek - Son Dakika


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