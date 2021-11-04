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Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler - Son Dakika

Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler

04.11.2021 13:54

2015 yılında Adana'da kendisini dövüp fuhşa sürükleyen kocası Hasan Karabulut'u öldüren Çilem Doğan, 50 bin lira kefaret karşılığında serbest bırakılmıştı. Doğan hakkında yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası bugün Yargıtay tarafından onandı. Yeniden cezaevine girecek olan Doğan, "Bu kararla aslında beni değil 8 yaşındaki kız çocuğumu hapsettiler. Hem annesiz hem babasız büyüyecek. Çok üzgünüm. Adalete olan inancımı kaybettim." ifadelerine yer verdi.

Çilem Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

50 BİN TL KEFARETLE SERBEST KALMIŞTI

Çilem Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay'a gönderildi.

YENİDEN HAPSE GİRECEK

5 yılın ardından bugün Doğan'ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine girecek.

"8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUM SAHİPSİZ KALDI"

Hapis cezasının onanmasının ardından konuşan Çilem Doğan, böyle bir karar beklemediğini ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Yıllarca şiddet gördüğünü ve kızıyla hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getiren Doğan, 'Bu kararla aslında beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu hapsettiler. 8 yaşındaki kız çocuğu hem annesiz hem babasız büyüyecek. Beni aslında mahkum etmediler. 8 yaşındaki bir kız çocuğunu sahipsiz bıraktılar. Çok üzgünüm. Adalete olan inancımı kaybettim. Mücadelemiz devam edeceğiz. Bir şekilde kazanacağız' dedi.

Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu ise alınan kararı Ceza Genel Kurulu'na taşıyıp karar düzeltme talep edeceklerini ve bu durumun adil olmadığını belirterek, kararın erkek şiddetini cesaretlendireceğini ifade etti.

Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler

Hasan Karabulut, Çilem Doğan, Yargıtay, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler - Son Dakika
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