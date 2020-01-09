Fuhşa teşvik suçundan 10 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fuhşa teşvik suçundan 10 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Fuhşa teşvik suçundan 10 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhşa teşvik suçundan 10 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Fuhşa teşvik suçundan 10 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhşa teşvik suçundan 10 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek suçundan ve Ankara adli makamlarınca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan 35 yaşındaki V.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen V.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:08 Kaynak: İHA
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