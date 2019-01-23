Son Dakika Haberleri: Fuhşa Teşvik Suçundan Aranan Zanlı Tutuklandı

Fuhşa Teşvik Suçundan Aranan Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin yaptığı denetimlerde fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçundan arandığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fuhşa Teşvik Suçundan Aranan Zanlı Tutuklandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin yaptığı denetimlerde fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçundan arandığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması kapsamında yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda Camikebir Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan R.Ç'nin (35) yapılan GBT sorgulamasında Kuşadası İlamat İnfaz Bürosunca "Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek, Yaptırmak, Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçlarından 10 ayrı dosya ile arandığı ve toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğunu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen R.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:25 Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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