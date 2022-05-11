Fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu üç kadın kurtarıldı, çete lideri kadın tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu üç kadın kurtarıldı, çete lideri kadın tutuklandı

11.05.2022 10:03
Fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu üç kadın kurtarıldı, çete lideri kadın tutuklandı

Side'de yabancı uyruklu kadınlara zorlama, tehdit ve baskıyla fuhuş yaptırdığı belirlenen Özbekistan uyruklu bir kadın tutuklandı.

Side'de yabancı uyruklu kadınlara zorlama, tehdit ve baskıyla fuhuş yaptırdığı belirlenen Özbekistan uyruklu bir kadın tutuklandı. Özbekistan uyruklu kadın, adliyeye getirilişi sırasında rahatlığıyla dikkat çekti.

Side'de yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarını değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda Özbekistan uyruklu 4 kadını Türk vatandaşı bir şahsın aracına bindikleri esnada yakaladı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada yakalanan kadınlar arasında bulunan ve zorlama, tehdit, baskı, hile ve çaresizliklerinden yararlanmak suretiyle yabancı uyruklu şahısları fuhşa zorladığı belirlenen Özbekistan uyruklu L.R. isimli kadın gözaltına alındı.

Olayın mağduru durumundaki Özbekistan uyruklu 3 kadın, işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Rahatlığı dikkat çekti

Gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine sevk edilen Özbekistan uyruklu L.R., "İnsan Ticareti ve Zorla Fuhuş Yaptırmak" suçundan tutuklandı. L.R., adliyeye getirilmesi sırasında rahatlığıyla dikkat çekti. - ANTALYA

Fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu üç kadın kurtarıldı, çete lideri kadın tutuklandı
Fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu üç kadın kurtarıldı, çete lideri kadın tutuklandı
Fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu üç kadın kurtarıldı, çete lideri kadın tutuklandı

YORUMLAR
500
Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye operasyon Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye operasyon Antalya'da kargoyla tarihi eser göndermek isteyen 2 şüpheli yakalandı Antalya'da kargoyla tarihi eser göndermek isteyen 2 şüpheli yakalandı

Özbekistan, Jandarma, Antalya, Side, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu üç kadın kurtarıldı, çete lideri kadın tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:00 CHP'li meclis üyesi Şahin'den Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu! "Belediyeyi 17 milyon liralık kamu zararına uğrattı"
10:00 Burcu Özberk'ten bikinili tatil pozları
09:58 Sosyal medya kolaya gelen zammı konuşuyor: 20 TL
09:57 Cuma günü yaz geliyor: Meteoroloji beş günlük hava tahmin raporunu paylaştı
09:54 Sivas Valiliği, Madımak Oteli'ndeki anıttan o isimleri kaldırdı: İki saldırganın ismi de yer alıyordu
19:06 DSÖ'den "gizemli hepatit" açıklaması: 348 kişiye bulaştı
09:38 Sevmek Zamanı dizisi başlıyor! Oyuncular perşembe günü sete çıkacak
09:18 Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 75 göçmen Ayvalık'ta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
09:21 Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı: Kendisini karantinaya aldı
09:19 Rambo Okan'ın vukuatları bitmiyor! Trabzonspor bayrağını kesti, intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 10:11:27. #1.12#
SON DAKİKA: Fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu üç kadın kurtarıldı, çete lideri kadın tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement