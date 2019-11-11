Fuhşa zorlandığını söyleyerek polisten yardım istedi (2)
6 saat önce
TUTUKLANDILARİzmit'te, yabancı uyruklu kadının pasaportuna el koyarak, fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan C.T. ve C.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:03 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
İzmit'te, yabancı uyruklu kadının pasaportuna el koyarak, fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan C.T. ve C.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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