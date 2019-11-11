Son Dakika Haberleri: Fuhşa zorlandığını söyleyerek polisten yardım istedi (2)
Son Dakika Güncel Fuhşa zorlandığını söyleyerek polisten yardım istedi (2)

Fuhşa zorlandığını söyleyerek polisten yardım istedi (2)

6 saat önce

TUTUKLANDILARİzmit'te, yabancı uyruklu kadının pasaportuna el koyarak, fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan C.T. ve C.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fuhşa zorlandığını söyleyerek polisten yardım istedi (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

İzmit'te, yabancı uyruklu kadının pasaportuna el koyarak, fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan C.T. ve C.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:03 Kaynak: DHA
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