Fuhuş bahanesiyle yaşlı adamın 7 bin lira parasını çaldı - Son Dakika

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- Fuhuş bahanesiyle yaşlı adamın 7 bin lira parasını çaldı

Adana'da fuhuş yapmak bahanesiyle yanına yaklaşıp 7 bin lirasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı

ADANA - Adana'da yaşlı adamın yanına fuhuş yapmak bahanesiyle yaklaşıp 7 bin lirasını çalan zanlı kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Tepebağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer N. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelerek 7 bin lirasının çalındığı ihbarında bulundu. Polis bunun üzerine olayın meydana geldiği noktada araştırma başlattı. Polis yaptığı çalışmada daha önceden bir çok kez kaydı olan Cansu Ö.'nün yaşlı adamın yanına fuhuş bahanesiyle gelerek yankesicilik yöntemiyle cebinden 7 bin lira parayı aldığını tespit etti. Polis zanlının yerini tespit etmek için çalışma başlattı. Polis kısa sürede zanlı kadının Yüreğir ilçesindeki ninesinin evinde olduğunu belirleyip baskın yaparak yakaladı.

Cansu Ö'nün daha önceden de parka gelen 7 erkeği fuhuş bahanesiyle kandırdıktan sonra 5 bin 820 lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlendi. Dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi olan 7 şahsın açtığı davada Cansu Ö. 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Cansu Ö.'nün 7 ayrı olayın dışında yine dolandırıcılık, yankesicilik, uyuşturucu kullanma, fuhuş yaptırma, hırsızlık, kişi hürriyetinde yoksun bırakma gibi suçlardan da 20 kaydı olduğu öğrenildi.

Genç kadın ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı adliyede tutuklandı.