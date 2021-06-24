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Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü - Son Dakika

Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü

24.06.2021 15:34

Mersin'de gerçekleşen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada polis yeleği, pompalı tüfek, 7 tane telefon, ve uyuşturucu hap bulundu. Evden çıkanlar, ekipleri bile hayrete düşürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ile yer temin eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler şaşıp kaldı

POMPALI DA ÇIKTI UYUŞTURUCU DA

Yapılan çalışmada kimlikleri saptanan 1'i kadın 7 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 10 kartuş, 1 polis yeleği, 19 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler şaşıp kaldı

64 ŞAHSA İŞLEM YAPILDI

Dosya kapsamında 11 mağdur ile 40 bilgi sahibinin ifadeleri alındı. Ara yakalamalar dahil toplamda 64 şahsa işlem yapıldı.

Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler şaşıp kaldı
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü

Emniyet Müdürlüğü, Pompalı Tüfek, Uyuşturucu, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü - Son Dakika


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