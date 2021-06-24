Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü - Son Dakika

Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü

Mersin'de gerçekleşen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada polis yeleği, pompalı tüfek, 7 tane telefon, ve uyuşturucu hap bulundu. Evden çıkanlar, ekipleri bile hayrete düşürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ile yer temin eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. POMPALI DA ÇIKTI UYUŞTURUCU DA Yapılan çalışmada kimlikleri saptanan 1'i kadın 7 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 10 kartuş, 1 polis yeleği, 19 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 64 ŞAHSA İŞLEM YAPILDI Dosya kapsamında 11 mağdur ile 40 bilgi sahibinin ifadeleri alındı. Ara yakalamalar dahil toplamda 64 şahsa işlem yapıldı.

YORUMLAR (1) Hasan Çakır: Mersin - Adana şaşırt be kardeşim Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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