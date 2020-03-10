Fuhuş çetesi film gibi operasyonla çökertildi: Polis, pazarcı ve çöpçü olmuş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fuhuş çetesi film gibi operasyonla çökertildi: Polis, pazarcı ve çöpçü olmuş - Son Dakika

Fuhuş çetesi film gibi operasyonla çökertildi: Polis, pazarcı ve çöpçü olmuş

6 saat önce

ADANA'da otoyol kenarında ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran çetenin, film gibi operasyonla çökertildiği ortaya çıktı.

Fuhuş çetesi film gibi operasyonla çökertildi: Polis, pazarcı ve çöpçü olmuş, System.String[]

ADANA'da otoyol kenarında ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran çetenin, film gibi operasyonla çökertildiği ortaya çıktı. Polisin çöpçü ve pazarcı kılığında girerek düzenlediği operasyonda 8'i kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından 6 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden, 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

?İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, otoyol kenarları ile masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen şüphelileri, teknik ve fiziki takibe alan polis, belirlenen adreslere 4 Mart sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8'i kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ali K., Mehmet U., Yılmaz Ö., Kadir Ö. ve Kadir K.'nin, çetenin 'Adana- Gaziantep Otoyolu sorumlusu' oldukları, kadınları otoyola götürerek fuhşa zorladıkları belirlendi.

NÖBET TUTMUŞLAR

Şüphelilerden Şervan A. ve Yılmaz Ö.'nün kadınları otomobillerle gidecekleri adreslere bırakıp aldıkları, Ozan I. ve Ali K.'nin de polis operasyonuna karşı nöbet tutukları ortaya çıktı. Lale K. ve oğlu İsa K. ile Aytül S. ve Mehmet A.'nın kadınlara, masaj salonlarında fuhuş yaptırdıkları da saptandı. Çetenin polise yakalanmamak için telefon görüşmelerinde, 'jantı lastiğe takalım' ve 'duvara sıva yapalım' şifrelerini kullandığı belirlendi.

POLİS ÇÖPÇÜ VE PAZARCI KILIĞINA GİRMİŞ

Otoyolda çöpçü kılığına giren polislerin, yol kenarında bekleyen ve ateş yakarak ısınmaya çalışan kadınlarla sohbet ederken çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Ayrıca masaj salonu karşısında bekleyen diğer ekiplerin de pazarcı gibi davrandığı ve masaj salonuna girip çıkanları incelediği öğrenildi. Fuhuş yapmak için bir restorana gelen kadınların, müşteri gibi restorana giden kadın ve erkek polisler tarafından adım adım izlendiği öğrenildi. Operasyonun başlatılmasıyla 8'i kadın 23 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, çete üyeleriyle fuhuş için anlaşan 45 kişinin de ifadesine başvuruldu. Bu kişiler arasında bulunan bir kadının, kocası ile ilişkiye girmesi için çete üyesi kadınla bin 500 liraya anlaşıp, parayı ödediği de tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sorgularının ardından 23 şüpheliden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 17 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:31 Kaynak: DHA
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