Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp, müşterilerine göndermiş (2) - Son Dakika

Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp, müşterilerine göndermiş (2)
8 KİŞİ TUTUKLANDIKonya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 1'i yabancı uyruklu 2'si kadın 8 kişi sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Konya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 1'i yabancı uyruklu 2'si kadın 8 kişi sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. 1'i kadın 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:35 Kaynak: DHA
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