Son Dakika Haberleri: Fuhuş Çetesine "Misafir" Operasyonu

Fuhuş Çetesine "Misafir" Operasyonu

9 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Fuhuş Çetesine
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli mahallelerdeki 11 evde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine, "misafir" adıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerin, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 7'si yabancı uyruklu kadın, 14 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:34 Kaynak: AA

Amasya, Merzifon, Güncel
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