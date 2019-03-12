Fuhuş Çetesine "Misafir" Operasyonu
9 dakika önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli mahallelerdeki 11 evde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine, "misafir" adıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerin, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 7'si yabancı uyruklu kadın, 14 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:34 Kaynak: AA
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