Son Dakika Haberleri: Fuhuş çetesinin 'hayalet' lakaplı kadın lideri yakalandı (2)
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Fuhuş çetesinin 'hayalet' lakaplı kadın lideri yakalandı (2)

45 dakika önce

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDIMuğla'ya getirdikleri yabancı uyruklu kadınları çeşitli vaatlerle kandırarak fuhuşa zorladıkları iddiasıyla bugün adliyeye sevk edilen aralarında 'Hayalet' lakaplı çete lideri Rus uyruklu kadın M.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişiden M.M., K.O., Z.G. ve G.İ.

Fuhuş çetesinin 'hayalet' lakaplı kadın lideri yakalandı (2), System.String[]

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Muğla'ya getirdikleri yabancı uyruklu kadınları çeşitli vaatlerle kandırarak fuhuşa zorladıkları iddiasıyla bugün adliyeye sevk edilen aralarında 'Hayalet' lakaplı çete lideri Rus uyruklu kadın M.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişiden M.M., K.O., Z.G. ve G.İ. tutuklanırken, C.C. adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı.
Cavit AKGÜN/MUĞLA


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:32 Kaynak: DHA
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