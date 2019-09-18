Fuhuş çetesinin 'hayalet' lakaplı kadın lideri yakalandı (2)

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Muğla'ya getirdikleri yabancı uyruklu kadınları çeşitli vaatlerle kandırarak fuhuşa zorladıkları iddiasıyla bugün adliyeye sevk edilen aralarında 'Hayalet' lakaplı çete lideri Rus uyruklu kadın M.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişiden M.M., K.O., Z.G. ve G.İ. tutuklanırken, C.C. adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA