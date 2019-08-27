Son Dakika Haberleri: Fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçakladı
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Fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçakladı

1 saat önce

Bursa'da Rafet Ö. (75), para karşılığı ilişki için anlaştığı kişinin, transseksüel olduğunu fark edince aralarında tartışma çıktı.

Bursa'da Rafet Ö. (75), para karşılığı ilişki için anlaştığı kişinin, transseksüel olduğunu fark edince aralarında tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan kavgada Rafet Ö. sopa darbeleriyle darbedilirken, transseksüel Sima Ç. ise kolundan bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Rafet Ö., sokakta bulduğu kartvizitin üzerindeki hayat kadınına ait numarayı aradı. Kendisini 'Okşan' olarak tanıtan kişi ile Rafet Ö., para karşılığı ilişki için anlaştı. Fuhuş için anlaştığı adrese giden Rafet Ö., kendisini Okşan olarak tanıtan kişinin transseksüel olduğunu görünce vazgeçerek geri dönmek istedi. Bu sırada Rafet Ö.'nün cep telefonunu gasp eden transeeksüel birey ile Rafet Ö. arasında tartışma çıktı. Rafet Ö., yanında bulunan bıçak ile gerçek isminin Sima Ç., olduğu öğrenilen kişiyi kolundan bıçakladı. Sima Ç., ise sopayla Rafet Ö.'yü başından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Sima Ç. ile Rafet Ö.'yü ilk tedavilerinin ardından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tahtakale, Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:59 Kaynak: DHA
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