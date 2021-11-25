Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı - Son Dakika

Trabzon'daki bir kafeteryada buluşan kadın ve erkek, 100 dolar karşılığında fuhuş için anlaştı. Ancak kadın, otele gider gitmez parayı istedi. Kadının bu talebi karşılık görmeyince tartışma çıktı. Durumu polise haber veren kadın, karakoldaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

ANLAŞTIKTAN SONRA OTELE GEÇTİLER

Ortahisar ilçesindeki bir kafeteryada yabancı uyruklu S.A. (28) isimli kadın A.N. isimli kişi ile tanıştı. Bir süre sohbet eden çift daha sonra fuhuş yapma karşılığında 100 dolara anlaşarak birlikte otele gitti. Otelde ilişkiye girmeden A.N. isimli kişiden para isteyen yabancı uyruklu kadın tartışma yaşanınca polisi arayarak yardım istedi. Otele gelen polis ekipleri S.A ve A.N'yi karakola götürdü. Karakolda polise verdiği ifadede, anlaştıkları parayı alamadığı için polisi arayarak yardım istediğini belirten S.A., "Anlaştığımız parayı vermedi, sonra tartışma yaşadık. Ben de polisi arayarak yardım istedim" dedi.

PARAYI İLİŞKİ ÖNCESİ İSTEDİ

A.N. isimli kişi ise, ilişki öncesi para istediği için tartışma yaşandığını dile getirerek, "Kadınla anlaşıp, otele gittik. İlişki sonrası parasını verecektim. İlişkiye girmedik. Hemen parayı isteyince tartışma yaşadık. Sonra o polisi aradı" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yabancı uyruklu kadının 2 yıldır Türkiye'de olduğu ve fuhuştan para kazandığı öğrenilirken, lüks bir sitede ev aldığı tespit edildi. S.A.'nın sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin başlatıldığı, A.N. ve otel yetkilileri hakkında "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamadan" soruşturma başlatıldı.