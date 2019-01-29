Son Dakika Haberleri: Fuhuş İçin Yer Temin Edip Kadınları Fuhşa Zorlayan Şahıs Yakalandı

Fuhuş İçin Yer Temin Edip Kadınları Fuhşa Zorlayan Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Samsun'da fuhuş için yer temin ettiği, kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ve maddi menfaat sağladığı iddia edilen şüpheli, Samsun polisinin çalışması sonucu Gaziantep'te yakalandı.

Fuhuş İçin Yer Temin Edip Kadınları Fuhşa Zorlayan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Samsun'da fuhuş için yer temin ettiği, kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ve maddi menfaat sağladığı iddia edilen şüpheli, Samsun polisinin çalışması sonucu Gaziantep'te yakalandı. Samsun'a getirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "fuhşa teşvik ve aracılık, fuhuş için yer temini ve imkan sağlamak, fuhşa sürüklenen kişilerin kazancından yararlanarak geçim temin etmek, tehdit ve şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Barosu ekipleri, söz konusu olayla ilgili T.K. adlı şahsı Gaziantep'te yakalayarak gözaltına aldı. Samsun'a getirilen şahsın internetteki eskort sitesinde C.C. adlı kadınla tanışıp para karşılığında ilişkiye giren bir kişiden defalarca para aldığı, tehdit ve şantaj yaptığı ve kadınları fuhuş için zorla pazarladığı ileri sürüldü.

Ahlak Bürosundaki sorgusu tamamlanan T.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:35 Kaynak: İHA

Gaziantep, Samsun, 3. Sayfa
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