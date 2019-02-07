Son Dakika Haberleri: Fuhuş İçin Yer Teminine Adli Kontrol

Fuhuş İçin Yer Teminine Adli Kontrol

1 saat önce

Samsun'da fuhuş için yer temin edip fuhşa aracı olduğu iddia edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fuhuş İçin Yer Teminine Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da fuhuş için yer temin edip fuhşa aracı olduğu iddia edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki B.Ö.'nün sosyal medya hesabı üzerinden verdiği fuhuş ilanı sonrası evinde fuhuş yaptırdığı iddia edildi. Vatandaşların 'fuhuş yapılıyor' ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında şüphelinin evde para karşılığı fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. Ahlak polisi olayla ilgili travesti olduğu iddia edilen B.Ö.'yü "fuhşa teşvik ve aracılık ile fuhuş için yer temin etmek" suçlarından gözaltına alarak bugün Samsun Adliyesine sevk etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Ö. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:50 Kaynak: İHA

Zafer Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa
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