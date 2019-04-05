Son Dakika Haberleri: Fuhuş Operasyonu

Fuhuş Operasyonu

2 saat önce

Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptıkları 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlayanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce 5 eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında boşanmış çiftlerin de bulunduğu 4'ü kadın 8 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların, sosyal medyada kullandıkları hesaplarından birbirleriyle iletişime geçtikleri ve para karşılığında fuhuş yaptıkları belirlendi.

Şüpheliler Ç.M, E.M, Ö.B, R.B, H.K, A.A, M.A. ve Z.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:28 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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