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Fuhuş operasyonu

48 dakika önce

Kocaeli'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kocaeli'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İzmit'te bir otelde fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ömerağa Mahallesi'ndeki otelin, komisyon karşılığında 4'ü yabancı uyruklu 6 hayat kadınına yer temin ettiğini tespit etti.
Operasyonla 6 hayat kadını ile otel sahibi E.K. (23), babası V.K. (56), amcası O.K. (45), resepsiyon görevlileri E.B. ve C.K. ile kadınlara ulaşım hizmeti veren taksici E.D. (43) gözaltına alındı.
Hayat kadınlarından yabancı uyruklu olanlar sınır dışı edilirken, diğer ikisi ifadelerinin ardından salıverildi.
Hırsızlık, yaralama, tehdit gibi suçlardan çok sayıda kaydı olan 6 şüpheli ise "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" iddiasıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
E.K, V.K, O.K, E.B. ve C.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.D. serbest bırakıldı.
Fuhuş operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:19 Kaynak: AA
Kocaeli, İzmit, Güncel
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