Son Dakika Haberleri: Fuhuş operasyonu
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Fuhuş operasyonu

1 saat önce

Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir aylık teknik ve fiziki takibin ardından kentte belirledikleri bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, "fuhşa teşvik", "fuhuş için aracılık ve yer temini" suçlarından T.Y, R.K. ve İ.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y. ve İ.Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fuhuş operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:24 Kaynak: AA
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