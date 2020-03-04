Fuhuş operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fuhuş operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kadın gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit'teki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Masaj salonuna operasyon düzenleyen ekipler, 5 kadın ile fuhşa aracılık eden kadın şüpheliler S.E, Ç.V. ve N.D'yi gözaltına aldı.

Zorla fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen 5 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler S.E, Ç.V. ve N.D. adliyeye sevk edildi.

Fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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