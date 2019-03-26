Fuhuş Operasyonu - Çanakkale
1 saat önce
Çanakkale'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdıkları öne sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, zanlılar H.A. ve L.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin fuhuş yaptırdığı iddia edilen 8 yabancı uyruklu kadın ise emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.A. ve L.G, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:45 Kaynak: AA
İstanbul- İstanbul'da 26 Kişilik Gasp Çetesine Operasyon
Türkiye-Moldova Maçında Tribünler, Çanakkale Türküsü'nü Söyledi!
Kuzey Ege'de Facia! Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı: 4 Ölü
MİT Başkanı Fidan'ın Adını Kullanarak 65 Bin TL'lik Vurgun Yaptı