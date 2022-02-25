FUHUŞ OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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FUHUŞ OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

25.02.2022 13:51

GAZİANTEP'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibinin ardından fuhuş yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 'fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri' iddiasıyla aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 3 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

FUHUŞ OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
FUHUŞ OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
FUHUŞ OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahlak Büro Amirliği, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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