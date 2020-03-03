Fuhuş operasyonu şüphelileri oyuncak ayının içine para ve tabanca saklamış - Son Dakika
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Fuhuş operasyonu şüphelileri oyuncak ayının içine para ve tabanca saklamış

7 saat önce

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı kişilerin zorla fuhuş yaptırdıklarını ve bunun için yer temin ettiklerini belirledi.

Harekete geçen ekipler, Bursa'nın merkez Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi ilçeleriyle Ankara ve Sakarya'da önceden belirlenen adreslere 200 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 5'i kadın 13 şüpheli yakalanarak söz konusu adreslerde arama yapıldı.

Evlerden birinde, oyuncak ayının içine gizlenen çantada, fuhuştan kazanıldığı tahmin edilen 20 bin lira ve 3 bin dolar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca zorla fuhşa sürüklendiği belirlenen 20 kadının ifadelerine başvuruldu.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Fuhuş operasyonu şüphelileri oyuncak ayının içine para ve tabanca saklamış

Sakarya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:26 Kaynak: AA
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