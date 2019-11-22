Son Dakika Haberleri: Fuhuş operasyonuna 2 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika

Fuhuş operasyonuna 2 tutuklama

6 saat önce

Fuhuş operasyonuna 2 tutuklamaBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, asayiş ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yapılan aramada 250 bin TL ele geçirildi.

Fuhuş operasyonuna 2 tutuklama

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, asayiş ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yapılan aramada 250 bin TL ele geçirildi. Suçüstü yakalanıp gözaltına alınan C.G. ve T.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, T.K. isimli erkeğin aracılık yaptığı C.G. isimli kadının fuhuş yaptığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, iki şahsı yakın takibe aldı. C.G.'nin 2 ayrı evde fuhuş yaptığını belirleyen polis ekipleri, hazırlıkların ardından operasyon düzenledi. İki eve eş zamanlı baskın yapan ekipler, C.G.'yi ve T.K.'yı suçüstü yakaladı. Evlerde yapılan aramada 250 bin TL, ruhsatsız tabanca ve 101 fişek ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan C.G. ve T.K. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fuhuş operasyonuna 2 tutuklama

Edremit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi
Açılışını Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 70 milyonluk stat bomboş kaldı Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 19:29:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fuhuş operasyonuna 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]