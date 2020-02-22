Fuhuş operasyonunda 1'i polis 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş operasyonunda 1'i polis 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Fuhuş operasyonunda 1'i polis 5 kişi tutuklandı

6 saat önce

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan fuhuş operasyonu kapsamında 1'i polis olmak üzere toplamda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fuhuş operasyonunda 1'i polis 5 kişi tutuklandı, System.String[]

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan fuhuş operasyonu kapsamında 1'i polis olmak üzere toplamda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 5 kişi fuhuş operasyonu kapsamında 2 ay önce teknik ve fiziki takibe alındı. F.U., adlı polis ve arkadaşı M.G., ile birlikte fuhuş yaptıkları tespit edilen 5 kişi evlerine düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - UŞAK

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Esenyurt'ta yaraladıkları kişiyi otomobilin bagajına koyup kaçtılar
Bağdat Caddesi'nde kaza: Sürücü saatler sonra teslim oldu KKTC'de bir kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Manisa'da deprem fırtınası sürüyor! 1 günde 44 deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:28:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fuhuş operasyonunda 1'i polis 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]