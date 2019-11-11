Son Dakika Haberleri: Fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

7 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ve Dilovası ilçelerinde, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ve Dilovası ilçelerinde, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi'ndeki bir evde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, İzmit ve Dilovası ilçelerinde düzenledikleri operasyonda C.T. (21) ile C.Y'yi (34) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Dilovası, Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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